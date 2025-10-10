реклама

Дрогиран 20-годишен шофьор катастрофира до село Безводица

10.10.2025 / 14:18 1

Снимка: Булфото

Дрогиран 20-годишен водач катастрофира до село Безводица. Пътнотранспортното произшествие е възникнало на 9 октомври около 20:35 ч. по пътя Добрич - Балчик в района на село Безводица, предава Радио Варна. 

Установено е, че лек автомобил „Пежо“, управляван от 20-годишен мъж, губи контрол над моторното превозно средство и се преобръща по таван в земеделска нива. Вследствие на инцидента, водачът на МПС е с фрактура на десен лакът и лъчева кост. 

Извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества констатира наличието на амфетамин и метаафметамин. 

По случая е образувано досъдебно производство, съобщава пресцентърът на Областната дирекция на МВР - Добрич.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 516747 | Одобрение: 95527
Да беше си счупил празната тиква ....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

