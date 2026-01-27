Дрогиран и с над 2 промила алкохол самокатастрофира край Варна

Булфото

За пътен инцидент край Варна с дрогиран и пиян шофьор съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията вчера, около 13.30 часа, в местността Боровец е самокатастрофирал с лекия си автомобил 44-годишен варненец. Мъжът, който е известен на МВР, бил проверен от отзовалите се на ПТП-то служители на реда.

С технически средства пътните полицаи установили, че водачът е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис, а пробата за алкохол е отчела над 2 промила алкохол в издишания въздух.

По случая е образувано досъдебно производство, а МПС-то е иззето и транспортирано на обособен паркинг на МВР.

