Дрон, носещ експлозиви, изплува на плаж край Истанбул

снимка: МО, илюстративна

Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува тази сутрин на централния плаж в градчето Карабурун, което се намира северно от Истанбул, предаде турската агенция ИХА.

По информация на медията тази сутрин местни жители забелязали странен обект, който изплувал на брега полуразбит, предаде БТА. След като подали сигнал, на място бил изпратен специализиран екип на полицията, който установил, че изплувалият обект е дрон камикадзе, носещ взривен материал. Екипът отцепил района и взривил изплувалия дрон в контролирана среда, за да премахне опасността за гражданите.

Видеоклипове с изхвърления на брега дрон се появиха и в социалните мрежи в Турция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!