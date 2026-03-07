Дрон блокира кацането на самолет от Лондон в София

Кадър Джемини, ИИ

Самолет на British Airways по маршрута Лондон – София беше пренасочен днес към Летище Пловдив заради засечен дрон в района на Летище “Васил Левски”-София, предаде Блиц

Самолетът е кацнал в Пловдив в 14:19 часа, установи проверка в сайта на столичната аерогара.

“Причината за пренасочения полет на British Airways към Пловдив е, че дрон беше засечен от системата за наблюдение на летището. Веднага задействахме процедурата за защита от дронове и информирахме всички институции – РВД, ГВА, Гранична полиция и други, както и пилота на самолета на British Airways.

Полетът беше пренасочен за кацане към Пловдив. Въздушното пространство над летището в София не е затворено и оперира нормално.

По информация, с която разполагаме до момента, дронът не е бил военен и полицията вече е заловила неговия пилот”, съобщиха за Bgtourism.bg от Летище "Васил Левски".

