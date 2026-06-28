Дрон е бил забелязан над лагера на Мексико на фона на опасения от шпионаж на отбора
Снимка: Пиксабей
Дрон е бил забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико на фона на опасения от шпионаж на отбора.
Телевизионната компания TUDN публикува видеоклип на уебсайта си, показващ летящия обект в непосредствена близост до Centro de Alto Rendimiento в южната част на Мексико Сити, предава БТА.
Отборът на треньора Хавиер Агире се подготвя там за мача си от 1/16-финалите срещу Еквадор в столицата във вторник.
Съобщава се, че дрон е бил видян и на тренировка на Република Корея в Мексико по-рано по време на турнира.
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