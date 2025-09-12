реклама

Дрон изплава на плаж в Бургас

12.09.2025 / 15:28 1

снимка: МО, архив

Отцепиха района между северния плаж в Бургас и Солниците заради дрон.

На място има полиция, както и експерти от службите по сигурност, които вече работят по установяване на произхода и предназначението на безпилотния апарат. Тепърва се установява какъв е произходът на дрона и разполага ли той с бойна част.

Едва след извършване на обстоен оглед ще се изясни как устройството е попаднало на плажа и ще се пристъпи към негово евентуално унищожаване, предаде "Фокус".

 

kjk (преди 28 минути)
Рейтинг: 142928 | Одобрение: 16073
 Щом не казват на коя държавa е дронът, значи е украински !!!;)УсмивкаНамусенСега ще го взривят и после ще кажат, че е бил руски дрон, този филм вече сме го гледали!!!;):errm:ГнявА поляците ги събират, разглобяват и изследват, като военен трофей!:errm:ГнявАнгелче

