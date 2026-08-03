Дрон падна на плажа до Геленджик, трима загинали и 13 ранени

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От кадрите се вижда как дрон се разбива на плажа.

Трима души загинаха, а 13 други, включително деца, бяха ранени, след като отломки от дрон паднаха на плажа в курортното село Архипо-Осиповка близо до Геленджик. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев съобщи това в Telegram, цитира РБК.

Той нарече инцидента трагедия. „Атаката е насочена срещу гражданска инфраструктура. Спешни и специални служби работят на местата на катастрофите“, написа Кондратьев.

Кондратьев инструктира началника на Геленджик Алексей Богодистов да осигури цялата необходима подкрепа на жертвите и семействата на загиналите.

По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи , че според актуализирана информация броят на загиналите в резултат на падащите отломки се е увеличил до четирима души, а десет души са ранени.

„Едно дете е сред четиримата загинали. Две деца са сред десетте ранени. Двама възрастни и едно дете са откарани в болница. Останалите ранени се лекуват на място без хоспитализация“, се казва в изявлението.

В нощта на 3 август Богодистов съобщи в своя Telegram канал, че в Геленджик е издадена тревога за дрон . „Скъпи жители, силните шумове са свързани със системи за противовъздушна отбрана. Запазете спокойствие. Напомням ви, че заснемането на системи за противовъздушна отбрана е забранено“, написа той същата нощ. Кметът на Геленджик обяви края на тревогата за дрон в 9:00 ч. московско време; тревогата продължи повече от пет часа.

Редактор "Екип на Петел",

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