Дрон порази товарен кораб в Черно море, един човек загина, трима са ранени

Булфото, илюстративна

Товарен кораб, плаващ под турски флаг, е бил поразен от боен дрон в Черно море, като при атаката един член на екипажа е загинал, а трима са били ранени, съобщи агенция ИХА, цитирана от БТА.

Според медията, корабът „Рейхан Саръ“ (Mv Reyhan Sarı), регистриран в Истанбул, е превозвал въглища от руското пристанище Таман за турския пристанищен град Трабзон, когато е бил атакуван в международни води, недалеч от турския град Самсун.

Според информацията, атаката е причинила материални щети на кораба, а един турски гражданин, член на екипажа, работещ в машинното отделение, е починал на място. Трима членове на екипажа, ранени при атаката, са откарани с хеликоптер в най-близките медицински заведения в Самсун и подложени на лечение.

Агенцията се позовава на изявление на турските власти след инцидента, според които въпреки щетите, корабът е продължи пътуването си на собствен ход и вече безопасно е достигнал в близост до Самсун.

Мерките за сигурност на кораба са засилени след нападението, а в района, където е станал инцидентът, продължава и техническото разследване. Очакват се и допълнителни официални изявления от съответните органи относно инцидента и здравословното състояние на персонала, добавя агенцията.

Редактор "Екип на Петел",

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