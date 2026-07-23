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Дрон порази товарен кораб в Черно море, един човек загина, трима са ранени

23.07.2026 / 09:32 3

Булфото, илюстративна

Товарен кораб, плаващ под турски флаг, е бил поразен от боен дрон в Черно море, като при атаката един член на екипажа е загинал, а трима са били ранени, съобщи агенция ИХА, цитирана от БТА.

Според медията, корабът „Рейхан Саръ“ (Mv Reyhan Sarı), регистриран в Истанбул, е превозвал въглища от руското пристанище Таман за турския пристанищен град Трабзон, когато е бил атакуван в международни води, недалеч от турския град Самсун.

Според информацията, атаката е причинила материални щети на кораба, а един турски гражданин, член на екипажа, работещ в машинното отделение, е починал на място. Трима членове на екипажа, ранени при атаката, са откарани с хеликоптер в най-близките медицински заведения в Самсун и подложени на лечение.

Агенцията се позовава на изявление на турските власти след инцидента, според които въпреки щетите, корабът е продължи пътуването си на собствен ход и вече безопасно е достигнал в близост до Самсун.

Мерките за сигурност на кораба са засилени след нападението, а в района, където е станал инцидентът, продължава и техническото разследване. Очакват се и допълнителни официални изявления от съответните органи относно инцидента и здравословното състояние на персонала, добавя агенцията.

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Коментари
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0
kris (преди 43 минути)
Рейтинг: 638084 | Одобрение: 125959
И пиратството няма да ги спаси зелените циреи.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Off Road (преди 48 минути)
Рейтинг: 60012 | Одобрение: 14162
Акт на пиратство в международни води.
4
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 638084 | Одобрение: 125959
Кораб натоварен с руска стока ударен в Черно море....Кой ли го е атакувал - въпрос с повишена трудност....? А Ердоган да продължава да помага на зелените глисти !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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