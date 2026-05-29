Дрон се е разбил в жилищен блок в румънския град Галац

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.

Малко преди това местната радиостанция „Pro Lider FM“ в румънския град Галац съобщи във Фейсбук, че дрон е ударил жилищна сграда в града, разположен близо до границата с Украйна, отбелязва БТА. Според румънската радиостанция сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания.

Дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти. Районът е обезопасен, информира телевизията.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района.

