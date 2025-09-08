Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус

pixabay

Дрон се разби в царевична нива край полското село Полатиче, близо до границата с Беларус, предаде ДПА, като се позова на прокуратурата.

"Дронът не е бил с прикачени експлозиви, нито е имал някакви надписи на кирилица", заяви говорителка на прокуратурата пред полската новинарска агенция ПАП.

Рано е да се каже дали летателният апарат е военен или е използван от контрабандисти, допълни тя. Няма пострадали при разбиването на дрона.

Миналия месец дрон, първоначално обявен за неидентифициран обект, падна в нива до полското село Ошини и се взриви. Тогава полското Министерства на отбраната определи летателния апарат като руски военен дрон и обвини Москва в провокация, припомня ДПА, предаде БТА.

