Дрон се взриви на околовръстното в Москва

Кадър Шот

Неидентифициран дрон е паднал и се е взривил във вторник на т. н. Голямо околовръстно около Москва в Калужка област, съобщи „Московский комсомолец.

Очевидци са чули два взрива в момента на инцидента, станал на 38-ия километър на шосе А-108. От мястото на инцидента до руската столица Москва са около 100 километра по права линия, предаде OFFnews.bg.

Според телеграм канала Baza дронът е паднал близо до село Тарутино в Жуковския район и веднага след това се е взривил. Свидетели уведомили за произшествието полицията – казала, че са видели падането на самолет.

На място на трасето на „Болшая бетонка“, както още наричат външния околовръстен ринг около руската столица, полицаите открили алуминиеви останки от безпилотен апарат. По-голямата част от останките паднала върху горския масив край шосето.

В сряда сутринта се появиха и снимки на взривилия си дрон, който, според експерти е Ту-141 „Стриж“ съветско производство, преоборудван като дрон камикадзе. „Стриж“ е предназначен за разузнаване в тила на противника, но украинците го тъпчат с взрив и поразяващи елементи и му слагат допълнителен резервоар за гориво. Това позволява на апарата за прелетява над 1000 километра и да служи като дрон-камикадзе.

Вчерашният Ту-141 е поредният дрон, стреснал местните и военните в Калужка област. По-рано тази година безпилотен летателен апарат се взриви в близост до военно летище в Калуга.

В същото време губернаторът на Курската област Роман Старовойт съобщи за свалянето на два украински дрона в граничната зона с Украйна. При свалянето на единия, останките му са причинили щети на намиращите се в близост зърнени силози.

An unknown drone fell near #Kaluga. After its fall, two explosions were heard.



They also report a drone attack on the Shebekino border checkpoint in the Belgorod region. pic.twitter.com/GiNucnkmSK