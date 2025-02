Дрон удари АЕЦ "Чернобил", има експлозия

Кадър Х, МААЕ

Експлозия предизвика пожар през нощта на територията на бившата атомна електроцентрала в Чернобил, Украйна, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Агенцията заяви, че взривът е бил регистриран в „Новия защитен саркофаг“ – купол, който предпазва останките на реактор 4, предаде Сега

Според информацията няма пострадали. „Радиационните нива вътре и извън обекта остават нормални и стабилни. МААЕ продължава да следи ситуацията“, се казва в изявление на агенцията в X.

Украинският президент Зеленски веднага заяви, че експлозията е причинена от руски ударен дрон с фугасна бойна част, който е ударил защитния саркофаг на спрения 4-и блок. "Това укритие беше построено от Украйна заедно с други страни от Европа и света, заедно с Америка – с всички, които искат истинска сигурност за хората. Единствената държава в света, която може да атакува такива обекти, да окупира територии на атомни електроцентрали и да води бойни действия, без да се съобразява с последствията, е днешна Русия. Това е терористична заплаха за целия свят", написа Зеленски. Той допълни, че щетите са значителни, но пожарът е потушен, а радиационния фон не е повишен.

Руската страна заяви, че ставащото в Чернобил е украинска провокация.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8