Дрон удари американски газов танкер в Египет

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Американски газов танкер беше ударен от дрон в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, при което избухна пожар, разпространил се и към втори газовоз. Инцидентът бележи нова опасна ескалация на напрежението в Близкия изток на фона на продължаващия конфликт с Иран, предаде "Ройтерс", цитира Нюз.бг.

По данни на компанията за морска сигурност Ambrey, позоваваща се на първоначална оценка, дрон е поразил плаващия газохранилищен танкер Energos Winter, който е собственост на американска компания.

Според източници от търговските среди, запознати със случая, след удара на борда е избухнал пожар, който впоследствие се е прехвърлил върху втория газов танкер Gaslog Salem.

Компанията за пристанищни услуги Inchcape също съобщи, че в пристанището на Дамиета са се запалили два газовоза.

Два отделни източника от службите за сигурност са заявили, че причината за взрива е именно удар с дрон.

Екипажите на двата кораба са били евакуирани, а пожарът вече е овладян, съобщиха от Ambrey. По предварителна информация няма пострадали.

Към момента никоя групировка или държава не е поела отговорност за нападението.

Атаката е поредният сериозен инцидент, засягащ енергийната инфраструктура и корабоплаването в региона, след като войната в Близкия изток доведе до разширяване на бойните действия извън първоначалните фронтови линии и засили рисковете за международните морски превози и доставките на енергийни суровини.

Редактор "Екип на Петел",

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