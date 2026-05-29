Дронът ударил блок в Румъния е "Геран - 2", руска модификация на иранския "Шахед"

Министерството на националната отбрана на Румъния потвърди в петък сутринта, че безпилотният апарат, който се е разбил и взривил в жилищен блок в град Галац, е бил руски дрон от типа „Геран-2“, предаде Новини.бг.

Това се посочва в официално изявление на силовото ведомство от 29 май, съобщи украинският вестник „Европейская правда“.

В изявлението се уточнява, че специализирани екипи от Министерството на националната отбрана, Министерството на вътрешните работи и Румънската разузнавателна служба продължават разследването в района на инцидента, където дронът е паднал в ранните часове на 29 май.

„Според първоначалните данни целият боен товар на дрона от типа „Геран-2“ с руски произход се е взривил при удара“, се казва в съобщението.

Властите призоваха гражданите да спазват препоръките и да следят официалната информация, разпространявана по установените канали.

„Министерството на националната отбрана категорично осъжда безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват нова заплаха за регионалната сигурност и стабилност в Черноморския регион. Подобни инциденти демонстрират пренебрежението на Руската федерация към нормите на международното право и представляват заплаха не само за сигурността на румънските граждани, но и за колективната сигурност на НАТО“, заявиха от румънското министерство на отбраната.

В нощта на 29 май, по време на руска атака срещу Украйна, дрон се вряза в 10-етажен жилищен блок в румънския град Галац. Двама души бяха хоспитализирани, а 70 бяха евакуирани.

Румънското външно министерство определи падането на дрона в Галац като „сериозна и безотговорна ескалация“ от страна на Русия.

Говорител на НАТО съобщи, че генералният секретар на Алианса Марк Рюте и румънските власти поддържат постоянен контакт след инцидента с руския дрон в Галац.

Руските дронове "Геран" ("Здравец") са модифициран вариант на иранските безпилотни самолети „Шахед“ (Мъченик),

