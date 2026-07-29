Дронове, радари, ПВО системи - комисията по отбрана обсъжда заема SAFE

Булфото

Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем SAFE за отбрана, решението за придобиване на трикоординатните радари и доклада за отбраната за 2025 година.

Със заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове, предаде БНР.

Предвидено е средствата да бъде предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10-годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора.

Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6-ма оператори и 6-ма техници, възможност на радарите да работят от камион - всичко това за 142 милиона евро.

Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществени дебати за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани.

Редактор "Екип на Петел",

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