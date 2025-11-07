Дронове и 2000 полицаи ще следят за реда около дербито "Левски" – ЦСКА

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Столичната полиция ще използва дронове за наблюдение на феновете около футболната среща между отборите на "Левски" и ЦСКА. Мачът ще се проведе от 15 ч. утре - 8 ноември.

Около 2000 полицаи ще охраняват района около Националния стадион "Васил Левски", предаде БНР.

„Полицейското присъствие утре ще бъде засилено още от сутринта, включително в крайните квартали. В централната градска част на София, особено около спортното съоръжение, то ще бъде още по-осезаемо и видимо. Около самия стадион от обяд ще бъде обособена зона с полицейска лента и парапети. В тази зона феновете ще бъдат пропускани от униформени служители през контролно-пропускателни пунктове след проверка на билетите и личните им карти, съгласно действащото законодателство", обясни Иван Георгиев от СДВР.

Няма да бъдат допускани лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина, както и такива без документ за самоличност или използващи чужд документ.

Забранено е внасянето на пиротехнически изделия, хладно или огнестрелно оръжие, стъклени и пластмасови бутилки, включително и такива с вместимост до 500 милилитра.

