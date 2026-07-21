Дронове се включват в борбата с пожарите във Варненско

Снимка ОДМРВ-Варна

Модерно пожарно и спасително оборудване е закупено за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна и за всяка от общините на територията на областта. Специализираните екипировки и техника са доставени по проект, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съобщават от Областния информационен център-Варна. Общата му стойност е 426 150 евро.

Проектът е насочен към повишаване на готовността за реагиране и отстраняване на последиците от природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации. В негово изпълнение на огнеборците и доброволците във Варненско са осигурени дронове за наблюдение, термокамери, термобинокли, моторони телескопични резачки, автономни електрически резачки с батерии, мегафони, компютърно оборудване и др. Предвиждат се ремонт и съвременно техническо оборудване на учебните аудитории на регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна и Провадия.

С новата специализирана техника и оборудване ще се подобри и повиши капацитетът за реагиране при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации на територията на цялата област. Сред дейностите по проекта е и провеждането на информационна кампания за набиране на доброволци. Те ще имат възможността да участват в обучения за придобиване на знания и практически умения за действия при пожари и други катаклизми, както и да работят с високотехнологичното оборудване. Обучените над 170 доброволци от 12-те варненски общини са в постоянна готовност да оказват помощ на професионалните противопожарни екипи, но липсата на специализирано оборудване и още човешки фактор затрудняват тяхната работа. Новата техника и предвидените обучения за работа в кризисна среда ще спомогнат тези трудности да бъдат преодолени.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват повишаване на административния и технически капацитет за защита на населението, подобряване на координацията между участващите организации за правилно и навременно реагиране при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

Изпълнението на проекта ще продължи до април 2028 г., съобщиха от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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