Дронове ще подпомагат проверяващите от ГИТ за риска на работните места

Главната инспекция по труда планира да закупи дронове, които да подпомагат извършването на проверки на труднодостъпни места.

За инспекторите по европейски проект ще се осигурят професионални таблети, за да заснемат те фактическата обстановка по време на инспектиране на работните места, а при установена опасност за здравето и живота на работниците видеото веднага ще се изпраща на ръководителите на проверяваното предприятие, предаде БНР.



Близо 190 хиляди нарушения на трудовото законодателство при 50 хиляди проверки е установила Главната инспекция по труда през миналата година. Над 100 хиляди от тях са нередности за безопасните и здравословни условия на труд.

Инспекторите са разследвали 501 трудови инциденти. Над 87 хиляди от нарушенията са били за трудовите правоотношения.

970 пъти е приложена мярката за спиране на обекти, машини и съоръжения за нарушения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите.

Отстранени от работа са били 96 работници заради липса на правоспособност или заради неспазване на правилата за безопасна работа. Година по рано спрените обекти са били 692

Инспекторите по труда са установили през миналата година 3 688 работещи без трудов договор при 3 601 за 2024 г.

След намесата на инспекцията са изплатени забавени трудови възнаграждения за над 4,4 милиона лева.

