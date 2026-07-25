Дронове удариха паркинга на Wildberries в Екатерининбург на 1700 км от Украйна

Кадър Фб

Пожар избухна на паркинга до склад на Wildberries в Екатеринбург. Местният информационен сайт E1.ru публикува снимки и видеоклипове на гъст дим, издигащ се от района.

Пресслужбата на Wildberries съобщи пред изданието, че в логистичния обект е била извършена „предварително планирана евакуация в съответствие с изискванията за безопасност“.

Украинският Telegram канал Exilenova+ съобщава, че склад на Wildberries е бил атакуван от дронове. Публикувани видеоклипове показват пожар близо до логистичния център. Смята се, че са горяли автомобили.

Губернаторът на Свердловска област Денис Паслер обяви на сутринта на 25 юли, че в региона е обявена тревога за дронове.

Той скоро потвърди атаката с дрон. Според Паслер, пожар е възникнал на паркинг в Чкаловски район на Екатеринбург в резултат на „ падащи отломки от дрон “. Пожарът е овладян. „Няма повредени икономически или инфраструктурни съоръжения. Хората са евакуирани и няма пострадали“, заяви Паслер.

Пресслужбата на Wildberries съобщи, че операциите в склада ѝ в Екатеринбург са преустановени. Компанията добави, че „логистичният комплекс не е пострадал“ в резултат на нападението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!