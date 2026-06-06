Другата седмица ще се полага маркировка по АМ "Струма"

снимка: АПИ

От 9 юни /вторник/ до 11 юни /четвъртък/ между 8 ч. и 17 ч. за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от АМ „Струма“, при изхода на София - от км 0 до 10-ти км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ през следващата седмица - от понеделник до петък /8-12 юни/, ще се полага маркировка и в отсечки от път III-6004 Байлово - Смолско /от км 18 до км 31/, път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан /от км 0 до км 16/, III-189 СОП – Банкя /от км 0 до км 3/, III-813 Годеч – Каленовци /от км 9 до км 16/ и по път III-1001 от разклона с I-1 – Горно Камарци – до разклона с път I-6 /от км 0 до км 9/.

Между 9-11 юни, от 8 ч. до 17 ч., в два участъка от път I-1 Благоевград – Сандански движението ще се осъществява двупосочно в една лента за полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна – Кресна /от км 392 до км 402/, а втората е в чертите на Сандански /от км 421 до 423/. Трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!