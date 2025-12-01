Дубълът на Черно море писа петица на Светкавица

Снимка Сайт на Черно море

Дублиращият тим на Черно море записа разгромна победа в Североизточна Трета лига. В мач от 16-ия кръг на шампионата възпитаниците на Мартин Христов се наложиха с 5:0 срещу състава на Светкавица 2014 Търговище пише chernomorepfc.bg.

Мачът се игра на стадион „Младост“ във Варна, а „моряците“ успяха да поведат с 2:0 още преди почивката. В 20-ата минута след добра комбинация отляво между Кристиан Михайлов и Петър Маринов, последва центиране в наказателното поле, където Георги Пасков вкара за 1:0. В 40-ата минута Петър Маринов се възползва от грешка в защитата на гостите и реализира за 2:0.

Само 3 минути след почивката Георги Пасков засече с глава центриране на Никола Недков и направи резултата класически. В 52-рата минута Николай Костадинов вкара за 4:0 след удар от средна дистанция, а Никола Недков оформи крайния резултат в 85-ата минута.

В следващия кръг Черно море гостува на Ботев (Нови пазар), като мачът ще се играе в Каспичан.

Съставът на Черно море II: Георги Монев, Пресиян Царев, Андрей Христов, Емануил Няголов, Димитър Заимов, Николай Костадинов, Никола Недков, Кристиан Михайлов, Георги Пасков, Петър Маринов (Емил Здравков, Георги Венциславов, Александър Киров, Йордан Тодоров, Теодор Костадинов, Васил Касабов, Денислав Младенов, Петър Николов, Стефан Дюлгеров).

