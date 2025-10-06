Дубълът на Черно море с победа като гост в Трета лига

Снимка: ПФК Черно море

Дублиращият отбор на Черно море записа победа при гостуването си на Черноломец Попово в мач от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Момчетата на Мартин Христов надделяха срещу своя съперник с 4:3, съобщават от клуба.

Тони Михайлов откри резултата в 10-ата минута след асистенция на Кристиан Михайлов, а в 25-ата минута последният покачи на 2:0. В 35-ата минута Емануил Няголов реализира за 3:0. В 42-рата минута Никола Недков пропусна да вкара четвърти гол, след като остана сам срещу вратаря. В ответната атака домакините намалиха – 1:3. В 45-ата тимът от Попово успя да вкара втори гол. Така на почивката двата тима се разделиха при резултат 2:3.

През втората част Черно море вкара четвърти гол. Той падна в 55-ата минута, а негов автор стана Кристиан Михайлов, след асистенция на Тони Михайлов. В 88-ата минута домакините намалиха от пряксвободен удар, а малко след това Андрей Христов получи червен картон. Петър Маринов пък удари греда.

В следващия кръг Черно море II приема тима на Бенковски Исперих. Мачът е на 11 октомври, събота от 16 часа.

Съставът на Черно море: Антоан Манасиев, Пресиян Царев, Андрей Христов, Емануил Няголов, Димитър Кичуков, Димитър Заимов, Йордан Тодоров, Никола Недков, Кристиан Михайлов, Тони Михайлов, Петър Маринов (Георги Монев, Петър Николов, Борис Златев, Стефан Дюлгеров, Теодор Костадинов, Николай Миленков, Александър Киров, Денислав Младенов, Георги Пасков)

