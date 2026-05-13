Дубълът на Черно море взе класическа победа в дербито на Варна

Снимка Сайт на Черно море

Отборът на Черно море спечели варненското дерби при дублиращите отбори. „Моряците“, водени от Мартин Христов, се наложиха с 3:0 над Спартак в мач от 31-вия кръг на Североизточна Трета лига, който се игра на стадион „Спартак“.

„Зелено-белите“ поведоха в резултата в 24-ата минута чрез Георги Пасков, който се разписа отблизо след центриране по земя на Димитър Кичуков. Малко преди попадението Николай Костадинов се озова на добра позиция, но стреля покрай гредата. До края на първата част „моряците“ създадоха още няколко опасни атаки, които обаче не успяха да завършат по най-добрия начин.

След почивката преимуществото на Черно море се запази и в 53-тата минута Кристиан Михайлов се възползва от грешка в отбраната на домакините, за да отбележи за 2:0. Топката попадна в Михайлов, който беше с гръб към вратата, обърна се и прати кълбото в горния десен ъгъл на стража на „соколите“.

Класиката в тази среща оформи Георги Пасков с втория си гол в срещата, пише chernomorepfc.bg.

В следващия кръг Черно море приема опитния тим на Септенври Тервел. Срещата с втория в подреждането е на 16 май от 17 часа на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Черно море II: Антоан Манасиев, Пресиян Царев, Андрей Христов, Георги Венциславов, Димитър Заимов, Николай Костадинов, Никола Недков, Николай Златев, Георги Пасков, Кристиан Михайлов (Георги Монев, Петър Николов, Николай Илиев, Николай Миленков, Светослав Мерсинков, Йордан Тодоров, Денислав Младенов, Деан Василев, Теодор Костадинов).

