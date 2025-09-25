Дубайската принцеса Ана-Шермин: То се вижда, че съм много по-красива от нея

Кадър БТВ

Нова участничка хвърли смут в „Ергенът: Любов в рая“

„Не ме интересува кой ме гледа накриво. Ще разделям двойки. Всички са се взели толкова на сериозно, като че ли сватба ще вдигаме след пет дена.“, обяви безцеремонно тя. Реакцията не закъсня. Танцьорката Хени я обяви за „нахакана и разкрепостена“, а козметоложката Филипа описа подхода ѝ като „скандален“, пише Вихрогон.бг. Тук сме двойки, не ни разваляй рахата, предупреди я Габи още с влизането й. Дубайската принцеса също се почувства застрашена: Възможно е да опита да раздели и нас, обърна се тя към Краси, който два дни поред плюеше и се кълнеше, че не е за нея.

Аз не се притеснявам. То се вижда, че изглеждам много по-добре. Заплахата обаче идва от съвсем друго място.

Емили обяви, че Красимир е неин и ще й стане съпруг. Не виждам смисъл Ана да стои около мъжа на живота ми, категорична бе тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!