Духовият оркестър на ВМС посрещна властелина на морето във Варна

Снимки Община Варна

Вълнуващо посрещане на Павлин Надворни организира Община Варна - ветроходецът стъпи на родна земя минути след 17:00 часа на 27 май, след като преодоля с яхтата си Espresso Martini хиляди морски мили в най-опасните води на планетата. Завръщането у дома на мореплавателя се превърна в едно от най-емоционалните морски събития през последните години, като тържественото посрещане на Морска гара - Варна събра десетки граждани, приятели на морския спорт, представители на ветроходни клубове.

Espresso Martini достигна кея, съпровождана от цяла флотилия и под звуците на марша „Тих бял Дунав“ в изпълнение на Представителния духов оркестър на Военноморските сили с диригент кап. III ранг Георги Зайранов. От името на Община Варна заместник-кметът София Колева постави лавров венец за успешното завършване на неговата самостоятелна околосветска обиколка. Това постижение остава завинаги записано в морската история на България. Благодарим Ви, че показахте, че волята и духът са над всички проблеми – това е много добър пример за всички нас, приветства го Колева.

Надворни бе посрещнат от курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, ученици от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“, директора на дирекция „Спорт“ Кристиян Димитров, командира на Военноморска база – Варна кап. I ранг Борислав Великов, директора на Дирекция „Морска администрация - Варна" Валентин Енчев, изпълнителния директор на „Параходство Български Морски Флот" Александър Калчев, легендарния капитан на баркентината „Калиакра“ Тома Томов.

Сред посрещачите бе и кап. Николай Джамбазов – първият българин преди Надворни, който през 1985 г. преминава сам нос Хорн по време на околосветско плаване и е вписан в Международната асоциация на преминалите нос Хорн под платна (IACH) – успех, който остава значим момент в историята на българското ветроходство.

Той е първият и аз му благодаря, че въпреки възрастта и здравословното си състояние е тук и сме заедно, както преди отплаването ми. Това е символ на приемственост между поколенията, бяха първите думи на Надворни на родния бряг. В днешно време, когато липсват стимули и искрички, той бе моята искричка да предприема това плаване. Наред със семейството ми, кап. Джамбазов бе най-големият ми поддръжник в трудни моменти и в момента, когато бях принуден да напусна състезанието, да се откажа, допълни той.

Ветроходецът сподели, че емоционалното посрещане е още един знак, че начинанието си е струвало и пожела приемствеността между поколенията да продължи. Той изрази надежда неговото постижение да бъде стимул за трети български мореплавател, който да премине сам нос Хорн по време на околосветско плаване.

Начало на предизвикателството е на 21 октомври 2023 г., когато Павлин Надворни отплава от Ла Коруня, Испания, като участник в престижната регата за едночленни екипажи Global Solo Challenge. На 13 февруари 2024 г. принудително прекратява участие в Нова Зеландия поради контузия и необходимост от лечение и възстановяване. Плаването е възобновено на 12 януари 2026 г. от Литълтън, Нова Зеландия и на 21 февруари 2026 г. успешно преминава през легендарния и изключително опасен нос Хорн.

Околосветското плаване на варненския ветроходец е пример за издръжливост, смелост и упоритост – качества, които превръщат едно спортно постижение в истински човешки подвиг, съобщи Пресцентър на Община Варна.

