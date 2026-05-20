Дунав остана без треньор

Снимка Дунав Русе

Новият член на елита търси нов треньор.

Старши треньорът Георги Чиликов напуска футболния клуб „Дунав“ (Русе) веднага след изиграването на последния мач за сезона във Втора лига, съобщават от спортната медия dsport. Изненадващата раздяла се случва в момент на абсолютен триумф за русенския състав, който под ръководството на бургаския специалист спечели първенството и си осигури предсрочно директна промоция за елита на българския футбол за следващия състезателен цикъл.

Русенският тим направи изключително силен и безапелационен сезон във втория ешелон на родния шампионат. Под тактическото ръководство на Георги Чиликов, „Дунав“ записа общо 31 изиграни мача, в които допусна едва три поражения. Трябва да се отбележи, че една от тези загуби стана факт в миналия кръг, когато първото място и визата за Първа лига вече бяха математически гарантирани.

Последният двубой, в който специалистът ще изведе русенци, ще бъде предстоящото гостуване срещу отбора на „Миньор“ в Перник. След края на срещата раздялата между двете страни става официален факт. "Наставникът няма да води русенци сред майсторите", потвърждават спортните журналисти, запознати отблизо със ситуацията в щаба на шампионите.

Георги Чиликов застана начело на русенския тим през 2024 година. Преди да приеме предизвикателството край река Дунав, той натрупа солиден опит на треньорската скамейка като лидер на отборите на „Спортист“ (Своге) и „Черноморец“ (Бургас).

Във футболните среди вече усилено се коментира, че е изключително вероятно опитният специалист да се завърне в родния си град. Очакванията са той отново да поеме управлението на бургаския „Черноморец“. Ръководството на „Дунав“ тепърва ще трябва да започне спешно издирване на нов наставник, който да подготви състава за тежките сблъсъци в Първа лига.

