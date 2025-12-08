Дунав сменя режима си

Снимки: Petel.bg

Дунав винаги е бил мярка за предвидимост – река, чийто сезонен ход е известен на речните експерти, на местните жители и на корабоплаването. През последното десетилетие обаче поведението ѝ започва да се променя толкова забележимо, че хидролозите вече говорят за „нов режим“. И този режим има ясна прилика със средиземноморския климат – по-резки колебания, по-дълги летни спадове, по-силна зависимост от валежите и чувствителност към екстремни събития, пише meteobalkans.com.

Това е реална трансформация, регистрирана от речни станции в Австрия, Германия, Унгария, Сърбия и България. Дунав постепенно преминава от плавен континентален ритъм към климатично поведение, което до скоро бе характерно за реките в Южна Европа.

Сезонността се усилва – а стабилността избледнява

Преди години най-важният фактор за водните нива на Дунав беше снегът в Алпите. Пролетното топене гарантираше предвидим максимум, а летата – макар и сухи – рядко създаваха критични спадове. Днес обаче алпийската снежна покривка е по-краткотрайна, по-оскъдна и по-променлива. Така реката започва да разчита почти изцяло на валежите, а не на натрупаната през зимата водна маса.

Точно това е сърцевината на промяната: вода има, когато вали; няма, когато валежите спират. Режим, който съвпада много повече със средиземноморската климатична логика, отколкото с традиционния европейски модел.

Мини-сушите – новият постоянен спътник на реката

Един от най-показателните признаци за промяната е появата на кратки, но тежки периоди на ниски водни нива. Те не продължават месеци, но са достатъчни да прекъснат корабни маршрути, да затруднят индустрията и да изложат екосистемите на стрес.

В България подобни моменти вече се наблюдават край Русе, Свищов и Видин, където участъци на реката се превръщат в плитчини, невиждани преди двайсет години. Сателитните наблюдения показват, че дори умерена суша може да свали нивото толкова рязко, че реката да се държи като система, зависеща от всеки следващ дъждовен фронт.

Това „ударно“ поведение – редуване на дълбок спад и внезапно покачване – е типично за южните климатични зони. Дунав обаче го демонстрира все по-често.

Валежите стават решаващ фактор

Докато някога реката беше стабилна благодарение на снега, сега валежите определят дали Дунав ще бъде плавателен, дали ще подхранва екосистемите, или ще създава проблеми. Есенните и зимните бури могат да увеличат нивата за дни, докато продължителните сухи периоди през лятото оставят реката в критично ниско състояние.

Това е още една характеристика на средиземноморските системи – зависимост не от сезонен цикъл, а от моментната атмосферна динамика.

Екстремните колебания вече не са изключение

Дунав преживява по-резки промени във водните си нива в рамките на кратки периоди. Условията се сменят бързо: след седмици на спад може да последва внезапен пик вследствие на интензивни валежи в Централна Европа. Тази непредсказуемост затруднява навигацията, поддръжката на диги и управлението на водните ресурси.

Класическата представа за „бавната, широка, стабилна река“ постепенно отстъпва място на нов, по-динамичен и чувствителен хидрологичен профил.

Промяната се усеща и в Черно море

Сезонният режим на Дунав влияе директно върху северното Черноморие. Когато реката е в период на ниски нива, солеността в крайбрежната зона се увеличава; когато пък внезапно се покачи, морето получава огромни количества прясна вода, седименти и хранителни вещества. Това води до по-нестабилни екосистеми, по-чести случаи на цъфтеж на водорасли и променен характер на теченията.

Дунав буквално диктува ритъма на северната част на Черно море, а новият му режим създава нови модели, които тепърва ще бъдат изучавани.

За страни по течението, включително и за България, промененият режим на Дунав е предизвикателство както икономически, така и екологично. Транспортът става по-несигурен, индустрията – по-зависима от моментното водно състояние, а рибните стопанства – по-уязвими.

Крайбрежните градове усещат колебанията в достъпа до вода, а екосистемите реагират с промени в местообитанията.

За да се адаптира успешно, регионът ще трябва да започне да управлява реката така, както южните държави отдавна управляват своите: с акцент върху динамиката, а не върху стабилността.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!