Дунав спадна с още сантиметър за последното денонощие

кадър: Петел

Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см.

Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село – минус 57 см. При Никопол нивото е 5 см, а при Лом – 4 см., предаде БГНЕС.

В неделя Министерство на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката АЕЦ „Козлодуй“ работи по график и не се налага намаляване на мощностите.

По данни на агенцията водното количество при Русе е 1729 куб. м в секунда, при Никопол – 2091 куб. м в секунда, а при Силистра – 1379 куб. м в секунда.

Температурата на водата по наблюдаваните станции е между 25,9 и 27,2 градуса. Най-висока е при Русе – 27,2 градуса, а най-ниска – при Ново село, където е 25,9 градуса.

Ниските нива на реката продължават да създават затруднения за корабоплаването. По данни на агенцията са отчетени намалени габарити на фарватера в участъка между 374,10-и и 610-и речен километър.

Редактор "Екип на Петел",

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