Дупка до дупка и храст до храст на републикански път, свързващ две области

Булфото

Занемарен от години републикански път в Северозапада се е превърнал в гора. Отсечката свързва две области – Врачанска и Плевенска, но почти не се използва, освен от местните, които се питат с какво са заслужили такова отношение от страна на държавата години наред.

Пътят е част и от известни велотрасета като „Дунав ултра“. Вместо да се радват на красивите гледки край голямата река обаче, туристите внимават да не се изгубят в храстите или в някоя яма.

Пътят е известен не толкова с дупките, колкото с кръпките и храстите – гора от двете му страни.

По него екип на bTV се опитва да стигне до едно от най-известните кулинарни събития край Дунава – Фестивала на рибата в село Остров. Празникът си е празник, но пътните абсурди не може да скрие.

Иво Иванов отдавна е спрял да се пита какво му е на Оряховския край, който вместо да е врата към Европа през голямата река, изглежда като заден двор.

„Едно време имаше кантонери и нямаше тревичка, нямаше и храст. Сега някой ги взима тези пари, ама ги взима. Това е“, казва Иво Иванов.

В района около село Лесковец ситуацията е същата. Храстите са толкова избуяли и нагоре, и напред, че човек се пита път ли е, или джунгла.

Единственото спасение за шофьорите е, че движение почти няма. Пътят има нужда и от основен ремонт. В района на селата Горни и Долни Вадин до плевенското Крушовене пътят е за офроуд, казват хората.

Не за първи път в ефира на bTV кметът на Оряхово Росен Добрев казва, че състоянието на държавните пътища в района е лошо.

„Държавната инфраструктура на територията на община Оряхово е изключително лоша. През годините съм запознавал всички ръководства на АПИ, всички регионални министри за състоянието на държавните пътища на нашата територия. Получавал съм изключително малко разбиране“, казва Росен Добрев.

Понякога и нула километра в час е голямо предизвикателство за шофьорите.

„Между село Лесковец и село Остров не може да преминеш с автомобил, ако не спреш. Ако срещнеш друг автомобил отсреща, трябва да спреш, да отбиеш, за да се разминете“, казва Росен Добрев.

Представител на Пътната агенция е уверил, че ще посети общината. В отговор на запитването на bTV от АПИ посочват:

„За подобряване на експлоатационното състояние на второкласния път II-11 в участъка Оряхово – Крушовене са одобрени за изпълнение частични ремонти на пътната настилка и почистване на крайпътната растителност. Предстои да започне изпълнението на възложените дейности.“

От агенцията допълват, че АПИ е планирала редица мерки. Изготвя се и проект за основен ремонт.

Предвидено е изграждането на обходен път на Оряхово. Проектът включва изграждането на участък от близо 9 км и ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“.

Предстоят ремонти и на 53-километров участък от същия път, който минава и през област Монтана – в отсечката между Лом и Козлодуй, уточняват от агенцията. Там е в ход процедурата по избор на изпълнители.

Редактор "Екип на Петел",

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