Дупки в лентата за изпреварване водят до инциденти на "Тракия"

кадър: БНТ

Зрителски сигнал за опасност на автомагистрала „Тракия“, която създава предпоставки за катастрофи. В участък от скоростния път при 126-ия километър дупки в лентите за движение и изпреварване водят до инциденти. Хората апелират за спешни мерки, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ извършват проверка.

На път от морето за София Борика Николова преживява истински кошмар, след като колата, в която пътува, пука гума в лентата за изпреварване.

Произшествието станало във вечерните часове край Пловдив. В участък от магистралата, изпълнен с неравности и опасности, предаде БНТ.

„Колата поднесе. Приятелят ми едва я овладя, добре, че той беше в най-лявата лента, добре, че нямаше и движение. Преди това беше изпреварил един товарен камион, тогава нямаше никой и успя да отбие в аварийната лента.“, разказа Борика Николова.

От острите ръбове в асфалта и скоростта новата гума, сложена само преди две седмици, е разкъсана.

Борика Николова: „Гумата буквално е разцепена, буквално се пръсна.“

За да я сменят, се обаждат на специализирана фирма за пътна помощ. И допълнително са шокирани от отношението на пристигналия на място служител.

Борика Николова: „Започна да ни крещи, че точно лявата гума сме спукали. Че заради нас си е рискувал живота.“

Шофьори, които често пътуват по магистрала „Тракия“, коментираха, че карат с повишено внимание, особено в района на пътния възел при село Труд, където настилката е стара и компрометирана. Но оценките им за състоянието на скоростния път са разнопосочни.

Стоян Илиев, шофьор: „Абсолютно безобразие, увеличават винетки, увеличават всичко, пътищата стават все по-лоши и по-лоши.“

Николай Илиев, водач на МПС: „Има натрупване на дупки в определени участъци. Може да се сложат такива знаци за неравности, не знам дали е редно по магистралата.“

Потърсихме за коментар Агенция „Пътна инфраструктура“, но до този момент нямаме отговор. А Борика Николова настоява за спешни мерки. И се надява следващия път 120 километра магистрала да не ѝ струват 6-часово кошмарно пътуване.

Редактор "Екип на Петел",

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