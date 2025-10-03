Дуранкулашка рулетка завъртяха в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Дуранкулашка рулетка се завъртя в "Игри на волята". След като Алекс и д-р Коеджикова се върнаха от Блатото, те трябва да изпратят някого там.

Така в Стопанството и Резиденцията се завъртяха съдбоносни решения.

Д-р Коеджикова посочи Карина. Независимо, че Гизи предполагаше, че самата тя ще бъде върната в Блатото, то изборът на ветеринарния специалист не учуди постоянните зрители.

В Резиденцията също вреше и кипеше. Никой не знаеше какво ще прецени Александра. Това я накара малко да се поизгаври с тях, като започна като във филм на ужасите да изброява имена. Въпреки това стана ясно, че изборът й е Сапунджиева, която се разплака от новината.

Междувременно две зрелищни и изключително оспорвани битки започнаха. Четиримата номинирани Теодор-Чикагото, д-р Петров, Александър и Дино ще премерят сили в четворна битка за спасение, като двама от тях ще се върнат в племената си. Загубилите воини пък ще се изправят един срещу друг в тежък елиминационен дуел, след който един от тях ще се сбогува с Дивия север завинаги.

