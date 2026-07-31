Кадър Телеграм Дуров

Основателят на Telegram Павел Дуров заяви, че руската държава го е обявила за „терорист“ заради отказа му да съдейства за „масово следене и цензура“ в приложението. Предприемачът коментира това в своя канал, предаде Новини.бг и 24 часа.

„Според руското законодателство ми е забранено да „публикувам информация в интернет“. Руските чиновници объркаха кой кого може да блокира в интернет“, написа той. Съгласно действащите норми в Русия, лицата от списъка с „екстремисти“ нямат право да публикуват информация онлайн и да взаимодействат с медии.

Дуров, който живее в Обединените арабски емирства, публикува и колаж, на който той е обозначен като „терорист“, докато представители на управляващото Афганистан движение „Талибан“, с които се ръкува руският външен министър Сергей Лавров, са наречени „уважаеми партньори“.

Ден по-рано Федералната служба за сигурност (ФСБ) повдигна обвинение на Дуров за съдействие на терористична дейност, след което „Росфинмониторинг“ го включи в списъка с екстремисти и терористи. Освен забраната за онлайн активност, тази мярка предвижда замразяване на банкови сметки и ограничаване на повечето финансови операции.

Според версията на ФСБ, администрацията на Telegram е отказала да премахне канали, чатове и ботове, чрез които украинските специални служби, както и „терористични и екстремистки организации“, са организирали терористични актове, киберизмами и „масови убийства“ на територията на Русия. Твърди се, че украинците са въвличали млади руснаци в диверсионно-терористична дейност чрез чат-бота за запознанства „Дайвинчик/Leo“. Дуров е обявен за международно издирване и в Русия е заплашен от доживотен затвор.

В понеделник говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков - съобщи, че властите продължават да поддържат контакт с ръководството на Telegram за възстановяване на достъпа до платформата, но „засега няма голяма активност“.

През февруари директорът на ФСБ Александър Бортников заяви, че предишните преговори с Дуров „не са довели до нищо добро“. Според него предприемачът „преследва свои користни интереси“, които водят до детска престъпност, терористични актове и диверсии.

По същото време проправителствени медии, позовавайки се на материали на ФСБ, писаха, че срещу Дуров е образувано наказателно дело и че в условията на война Telegram „се е превърнал в основен инструмент на специалните служби на страните от НАТО и киевския режим, предвождан от Володимир Зеленски“.

Редактор "Екип на Петел",

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