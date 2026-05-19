Дуцов: Кучета, а не мечка може да са причинили смъртта на 35-годишния мъж на Витоша

Нова версия за случая с открития мъртъв мъж край хижа във Витоша.

Оглед на мястото, където 35-годишен мъж загина при предполагаемо нападение от диво животно, се извършва в района на хижа „Рудничар“. Експерти от пет институции са в района, където в събота беше открита жертвата.

Към момента основната версия е за нападение от мечка, а обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Експерти от няколко институции от сутринта са на терен. Проверяват се ливади, пътеки и гори и се търсят следи от мечки.

„Ще бъдат поставени камери за наблюдение, за да работят, когато нас ни няма тук, а колегите ще действат дистанционно тук“, казва д-р Никола Дойкин, експерт „фауна“ в Природен парк „Витоша“.

Районът не е отцепен, а инцидентът е станал на 500 метра от пътя за хижа „Рудничар“, който свършва при хижа „Острица“.

Все още не е ясно дали именно мечка е убила 35-годишния мъж в природния парк. Експерти не изключват и версията за нападение от кучета.

„Напълно възможно е, защото ПП „Витоша“ е място, където софиянци си изхвърлят кучетата, и тези животни понякога оформят глутници“, коментира Александър Дуцов, старши експерт „Опазване на видове“ на WWF.

В района на Витоша, Верила и Плана има между 18 и 20 мечки, показват данните на екоминистерството.

„Досега няма регистрирани нападения и няма съответно фатален край, но това са местообитания на диви животни, както и на мечки“, казва д-р Никола Дойкин.

Хранителните отпадъци от туристи обаче могат да привлекат мечките на места, които са оживени.

„По никакъв начин да не размахваме ръце, да не викаме. Много е важно да не показваме, че сме заплаха. Наведена глава, избягваме поглед в очите“, посочва пред бТВ Александър Дуцов.

„Или да се движим на групи, или да се избягва самостоятелно посещение, или да вдигаме шум. Разговори с групи – това дава сигнал на животните наоколо да се оттеглят от района“, казва д-р Никола Дойкин.

След среща между няколко институции вчера от екоминистерството съобщават, че вече са предприети мерки в района, а Столичната полиция ще осигурява постоянно присъствие на място.

