Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

кадър: БНТ

Франция успя да се добере до 1/4-финалите на Световонто първенство, побеждавайки Парагвай с минималното 1:0 в сблъсъка между двата тима от 1/8-финалната фаза на турнира. Получи се доста нервен мач, изпълнен с нарушения, провокации и доста малко интересни положения пред двете врати. Все пак "петлите" намериха начин да пробият бетона пред вратата на съперника, като това стана благодарение на дузпа, реализирана от Килиан Мбапе в 70-ата минута. Така французите успяха да направят поредна крачка напред в турнира и да си осигурят среща с Мароко в следващата фаза.

Густаво Алфаро започна мача с Хулио Енсисо като единствен нападател. Мигел Алмирон и Диего Гомес оперираха по двете крила, а двойката опорни халфове бяха Андрес Кубас и Матиас Галарса, предаде Sportal.bg.

Дидие Дешан пък бе избрал Килиан Мбапе да бъде на върха на атаката, като той имаше подкрепа от Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Брадли Баркола в предни позиции. В средата на терена си партнираха Адриен Рабио и Ману Коне.

Срещата започна с натиск на "петлите", които обсадиха наказателното поле на Парагвай. "Гуараните" обаче се отбраняваха добре и в първия четвърт час не допуснаха да се стигне до някаква по-сериозна опасност пред вратата им.

Първият по-опасен удар в мача бе отправен от Ману Коне в 22-рата минута, топката обаче рикошира в гърба на защитник и премина покрай вратата.

В 32-рата минута Адриен Рабио опита късмета си от далечна дистанция, но прати кълбото над напречната греда.

Четири минути по-късно Жул Кунде отправи първия точен изстрел, след като топката се озова в краката му при лошо изчистване след корнер, но той стреля слабо и право в ръцете на вратаря Хил.

В 38-ата минута и Усман Дембеле пробва диагонален удар, но доста неточен.

В 44-тата минута Ману Коне отново си отвори коридор за удар, но и този път не успя да притесни Орландо Хил.

Второто полувреме продължи в същия дух и Франция имаше първата голова възможност в 49-ата минута, когато Рабио опита далечен изстрел, но над вратата.

Две минути по-късно Мбапе получи дълъг пас зад защитата, но се засуети и позволи на защитник да го настигне и да избие топката преди да успее да отправи удар. Повторенията показаха също, че французинът си повежда топката с ръка.

В 54-тата минута Ману Коне бе близо до гола, но негов далечен шут бе спасен по страхотен начин от Орландо Хил.

Крепостта на Парагвай рухна в 70-ата минута. Диего Гомес извърши нарушение срещу Дезире Дуе в наказателното поле. Първоначално съдията подмина ситуацията, но след намесата на ВАР промени решението си и посочи бялата точка. Килиан Мбапе изпълни наказателния удар и бе точен за 0:1.

Парагвай опита да се активизира в заключителните минути и стигна до една от малкото си възможности в 86-ата минута, когато Хуниор Алонсо стреля с глава, но право в ръцете на Майк Менян.

Франция отговори с опасна контраатака и мощен шут на Килиан Мбапе, спасен със сетни усилия от Орландо Хил.

В 90-ата минута събитията отново се пренесоха пред другата врата, където Маурисио опита шут по земя извън наказателното поле, но право в ръцете на Менян.

В добавеното време Мбапе можеше да реши всичко, но два поредни негови удара бяха спасени по невероятен начин от Орландо Хил.

В крайна сметка Франция измъкна победата и се класира за 1/4-финалите. Парагвай пък не успя да вземе втори пореден голям скалп след този на Германия и приключва участието си в турнира.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!