Два български сериала ще се борят за зрителския интерес

Снимка: Булфото

Два сериала очакват зрителите на Българската национална телевизия – “Мамник”, 12-серийната криминална фентъзи драма по едноименния роман на Васил Попов, и продължението на все още най-популярния български сериал “Под прикритие”.

Свързващата нишка между тях, освен режисурата на Виктор Божинов и участието на Владимир Пенев, е намесата на компютърните технологии. “Мамник” ще бъде първият български сериал, в който ще има създаден изцяло компютърно генериран персонаж. В “Под прикритие 6” пък компютърната графика ще помага при изграждането на някои от мащабните и зрелищни сцени, предава БНР.

“Това е един от най-интересните проекти, които съм правил, най-провокативният”, казва режисьорът Виктор Божинов за мултижанровата история в “Мамник”. В основата ѝ е загадка, свързана с престъпления, а провокацията за зрителите ще дойде и на езиково ниво, тъй като историята е ситуирана в Трънския край. По думи на Божинов Владо Пенев и Ели Скорчева са единствените актьори, познати на публиката.

“Радвам се, че има ново поколение талантливи актьори, които са готови и подготвени, имат качествата да влязат в едно такова сложно предизвикателство, каквото е “Мамник”, допълва режисьорът.

Другото голямо удоволствие, но и предизвикателство за него е в работата по новия сезон на “Под прикритие”. Там историята трябва “да качи сериала на следващо ниво”, а знаковите персонажи – вкарани отново в играта.

“Под прикритие” не е просто един сериал, той се превърна в платформа. Платформа, която може да разказва истории за съвременна България, за неща, които всички знаем, че са така, но се правим, че не са. “Под прикритие” винаги се е опитвал да бъде на ръба – някой може би го наричат “на конюнктурата”, но на ръба на злободневието. Тоест това, което хората слушат от медиите и с което се сблъскват, като ходят по улицата, вечерта могат да го гледат в следващия епизод на “Под прикритие”. Даже се е случвало така, че сме изпреварвали събитията и са се случвали на екрана неща, които са се случвали след това в живота”, разяснява Божинов.

Кои ще бъдат онези елементи, които ще запазят духа на старата атмосфера в сериала, и кои ще бъдат сюжетни линии, чрез които ще може да бъде разказана новата история, насочена към “третото поколение на “Под прикритие”, са въпросите, на които се опира екипът. Сюжетът съдържа ретроспективни части, които ще върнат зрителите във времето преди бандата на Джаро да бъде сформирана.

Сред новите лица в “Под прикритие 6” са Юлиан Вергов и Павел Иванов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!