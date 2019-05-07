Два дни безводие очаква варненски квартал

Снимка Булфото, архив

Поради изграждане на връзки от фирма “Инжстрой” на 8 и 9 май (сряда и четвъртък) от 9.00 до около 24 часа без вода ще бъдат част абонатите в кв. “Владиславово”, съобщиха от ВиК – Варна. Засегнати на 8 май ще бъдат части от бл. 402 и 403; блокове от 404 до 407; части от бл. 21 и 22; над Пощата; бл. 50 и бл. 70; около Кучкарника, комплекс “Жълъдови хълмове” и част от местност Балъм дере.

Водоноски ще бъдат разположени на площадката между блокове 30 и 22 и пред магазин CBA, до блок 407. На 9 май без вода ще бъдат абонатите в блокове с номера от 1 до 5, бл. 11; блокове от 16 до 21, от 304 до 306; 308; от 401 до 403; бл. 408; бул. “Константин и Елена”, Централен пазар; “Възраждане” – бл. 1 А; около магазини Lidl и Alati, местност Балъм дере, около складовете на “Енерго про” и Метрологията. Водоноски ще бъдат разположени до ЦДГ “Маргаритка” (над Пощата) и до училище “Патриарх Евтимий”.



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