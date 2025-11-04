Два домашни кангала разкъсаха възрастен мъж в Джебелско

Пиксабей

Възрастен мъж на 91 години от джебелското село Плазище е настанен в болница, след като е бил нападнат от две кучета, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

От полицията уточниха, че инцидентът е станал в самото село, когато стопанинът на четириногите, които са от породата „Кангал“, бил зает със селскостопанските си животни. Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица, предаде БТА.

Стопанинът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за това, че не е положил достатъчно грижи за намиращи се под негов надзор 2 кучета, които причинили телесна повреда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!