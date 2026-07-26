Два екипа на пожарната гасят огъня в землището на Луковит

Снимка: Булфото, архив

Два екипа на пожарната гасят пожар, възникнал в землището на Луковит, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Огънят е възникнал около 15:00 ч. в близост до ромския квартал „Изток" в града.

Горят сухи треви и храсти. Няма опасност за къщите в близост.

Екипите на пожарната са овладели пожара и скоро се очаква да бъде потушен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!