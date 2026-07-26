Два екипа на пожарната гасят огъня в землището на Луковит
Снимка: Булфото, архив
Два екипа на пожарната гасят пожар, възникнал в землището на Луковит, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.
Огънят е възникнал около 15:00 ч. в близост до ромския квартал „Изток" в града.
Горят сухи треви и храсти. Няма опасност за къщите в близост.
Екипите на пожарната са овладели пожара и скоро се очаква да бъде потушен.
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