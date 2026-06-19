Два гола за САЩ срещу Австралия на полувремето

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САЩ води с два гола на Австралия в мач от Световното първенство по футбол.

Единият от домакините на Мондиала поведе в 11-ата минута чрез автогол. Балогун се завъртя ефектно около Бос и напредна по лявото крило. Той центрира остро от аутлинията успоредно на голлинията, където – точно както в двубоя срещу Парагвай – топката срещна противников крак и влезе в мрежата. Камерън Бърджис беше нещастният голмайстор в тази ситуация, посочва Гонг.

В 23-ата минута ключова намеса на Фрийман след перфектно центриране на Леки. Крилото на Мелбърн прати топката в малкото наказателно поле, където Велупилай беше готов да я засече в мрежата, но Фрийман се хвърли на шпагат пред него и изби в корнер, с което спаси домакините.

Малко преди края на първото полувреме Робинсън изпълни хитро свободен удар отдясно и намери Дест на границата на наказателното поле. Неговият изстрел се отклони от шпагат на защитник, след което Фрийман засече топката с глава в мрежата. След преразглеждане на ситуацията с ВАР голът беше зачетен, а стадионът в Сиатъл избухна в радост.

Редактор "Екип на Петел",

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