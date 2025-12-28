Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Кадър Х

Два хеликоптера се сблъскаха във въздуха и се разбиха в Южен Ню Джърси, като според първоначална информация един човек е загинал, а друг е ранен, съобщава New York Post, цитирани от Вести.

В социалните мрежи се разпространява стряскащо видео, заснето от паркинга на магазин в Хамънтън. На кадрите се вижда огромен черен стълб дим в далечината, докато шокирани минувачи коментират и реагират на случилото се.

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди катастрофата в изявление пред The Post и съобщи, че на борда са били само двамата пилоти.

„Хеликоптер Enstrom F-28A и хеликоптер Enstrom 280C се сблъскаха във въздуха близо до общинско летище Хамънтън в Ню Джърси около 12:25 ч. местно време в неделя, 28 декември“, пише FAA. „На борда на всеки самолет са били само пилотите. FAA и Националният съвет за безопасност на транспорта ще разследват. NTSB ще отговаря за разследването и ще предостави допълнителна актуализация.“

И двата хеликоптера са малки летателни апарати, произведени преди десетилетия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!