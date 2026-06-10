Два камиона, кола и трактор се удариха край село Тракия

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Катастрофа между два товарни автомобила, трактор и лек автомобил временно затруднява движението по главния път от Стара Загора към Димитровград, в района на село Тракия. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Катастрофата е станала около 16:00 часа. Превозните средства са управлявани от четирима мъже на 20, 24, 41 и 64 години, пише Блиц.

По първоначални данни няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати за всички.

На място има полицейски екип, а временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента, информираха още от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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