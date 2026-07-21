Два кораба заседнаха в река Дунав заради ниски води

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Ниските води на река Дунав поставят на изпитание корабоплаването в българския участък. В момента два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, а други изчакват товарът им да бъде прехвърлен на други плавателни съдове, за да могат да преминат през критичните участъци при Белене, Вардим и Батин.

За превозвачите обаче намаленият товар означава по-високи транспортни разходи и закъснели доставки.

Заради засушаването и липсата на достатъчно валежи в Европа нивото на реката тази година се е понижило значително по-рано от обичайното. Рекордно ниски стойности се очакват в края на август, предаде БНТ.

За да не спре напълно корабоплаването, от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че удълбочават рисковите зони и определят нова траектория на фарватера. Поставени са и нови светещи навигационни знаци, оборудвани с датчици, за да се знае във всеки един момент местоположението им

Редактор "Екип на Петел",

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