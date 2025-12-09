Два морски дрона са унищожени край България

Кадър Фб

Два морски дрона на Украйна са унищожени във водите на Черно море край България от началото на годината. Това заяви в отговор на въпрос на Maritime.bg командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

По думите му двата надводни съда не са били в бойно положение. Той разкри, че те са били поразени, но все пак са представлявали опасност за търговското корабоплаване.

Унищожаваме или премахваме всякакви останки от войната, заяви командирът на флота. По този повод той изтъкна изключителната важност на вертолетната авиация в състава на флота.

Военноморските сили подпомагат търсенето и спасяването в отговорния район на България в Черно море, заяви още контраадмирал Михайлов по повод извършената въздушна евакуация на 7 души от борда на танкер KAIROS, изоставен край България от турски влекач.

„В момента, в който беше установено, че влекачът изостави кораба и напусна нашите води, ние подготвихме и изпратихме вертолет, който да разузнае ситуацията, тъй като установихме дрейфането на танкера към бреговете, което представляваше опасност. По тази причина изпратихме вертолета, който даде категорични и ясни снимки и видеоматериали за състоянието на танкера, къде се намира той. На базата на тази информация от ГД „Аварийно-спасителна дейност“ на Морска администрация бяха предприети последващи действия“, каза командирът на флота.

По думите му обаче ВМС имат нужда от още хеликоптери, за да се справят с този тип задачи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!