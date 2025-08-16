Два опита за телефонни измами днес в Пазарджик

Снимка: Пиксабей

Продължават опитите за телефонни измами в Пазарджик. Днес са регистрирани два, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

През днешния ден в града са регистрирани два случая, като "целевата група" са възрастни хора, които разполагат със стационарни телефони. Измамниците се представят за служители на полицията, на електроразпределително дружество или други институции и директно отправят заплахи за живота и здравето на пенсионерите, ако не им предадат спестяванията си, информира БТА.

От полицията напомнят на гражданите да поддържат чест контакт със своите възрастни близки и роднини, като им обръщат внимание за опитите за измами, а също така да подават сигнал при подобен случай на телефон 112.

През месец октомври 2024 г. в Панагюрище за един ден бяха засечени десет опита за измами по телефона.

