Два последователни труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела, съобщава се за разрушени сгради и вероятно за хиляди жертви

Пиксабей

Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс.

Засега няма официални съобщения за загинали, пише БТА.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика, като първоначално оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика.

"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той.

На видеозаписи от мястото се виждат спасители, които се катереха из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и разстроени хора, търсещи помощ за близките си.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания.

Редактор "Екип на Петел",

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