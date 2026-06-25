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Два последователни труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела, съобщава се за разрушени сгради и вероятно за хиляди жертви

25.06.2026 / 06:44 1

Пиксабей

Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс. 

Засега няма официални съобщения за загинали, пише БТА.  

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно. 

"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика, като първоначално оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика. 

"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той. 

На видеозаписи от мястото се виждат спасители, които се катереха из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и разстроени хора, търсещи помощ за близките си. 

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания. 

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