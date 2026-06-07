Два последователни труса с магнитуд около 5 разтърсиха гръцкия остров Евия

Пиксабей

Две последователни земетресения с магнитуд около 5 по скалата на Рихтер разтърсиха днес гръцкия остров Евия, североизточно от столицата Атина, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни на Атинския институт по геодинамика.

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса в резултат на трусовете, които са били усетени и в Атина, на около 130 километра от епицентъра в северната част на Евия, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Според информация на АНА-МПА първото земетресение е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, дълбочина 5 километра и е регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време, а второто е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер и е регистрирано в 13:02 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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