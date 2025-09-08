Два последователни земетресения в Балъкесир: 4,9 и 4,5 по скалата на Рихтер

Снимка Pixabay

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси област Съндърги в провинция Балъкесир. През нощта беше регистрирано друго земетресение с магнитуд 4,5. Земетресенията са станали на дълбочина 6,93 километра, информира haberler.com.

Според информация, получена от AFAD, земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, с епицентър в квартал Съндърги, е станало в 23:03 ч. Земетресението е станало на дълбочина 6,93 километра.

Земетресение с магнитуд 4,9 и 4,1 е регистрирано в квартал Съндърги съответно в 12:35 и 12:41.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!