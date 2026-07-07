Два пожара горят в района на петричкото село Марикостиново
Снимка: Булфото, архив
По информация на кмета на село Марикостиново Гергана Тодорова два пожара горят в района на петричкото село.
Единият пожар е в посока село Тополница, а другият е в землището на Марикостиново, предава БТА.
Горят сухи тревни площи, като силният вятър благоприятства бързото разпространение на огъня.
На място работят екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и служители на Аварийно звено – Петрич.
Към момента няма информация за засегнати жилищни сгради или пострадали хора.
Ситуацията се следи, а екипите продължават действията по овладяване на пожарите.
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