Два пожара горят в района на петричкото село Марикостиново

Снимка: Булфото, архив

По информация на кмета на село Марикостиново Гергана Тодорова два пожара горят в района на петричкото село.

Единият пожар е в посока село Тополница, а другият е в землището на Марикостиново, предава БТА.

Горят сухи тревни площи, като силният вятър благоприятства бързото разпространение на огъня.

На място работят екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и служители на Аварийно звено – Петрич.

Към момента няма информация за засегнати жилищни сгради или пострадали хора.

Ситуацията се следи, а екипите продължават действията по овладяване на пожарите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!