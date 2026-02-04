Два района на Варна са без вода заради авария
04.02.2026 / 09:03 0
Булфото
Авария оставя два района във Варна без вода днес.
Потърпевши са абонатите в местностите "Евксиноград" и "Малко Ю".
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 16 часа.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!