Два района във Варна без вода днес

Булфото

Два района във Варна са без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.



- до около 17 часа - абонатите между ул. "Отец Паисий, бул. "Сливница", бул. "Съборни" и ул. "Д-р Пискюлиев";



- до около 15 часа - високата зона на кв. "Аспарухово

