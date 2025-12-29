реклама

Два района във Варна без вода днес

Два района във Варна са без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.

- до около 17 часа - абонатите между ул. "Отец Паисий, бул. "Сливница", бул. "Съборни" и ул. "Д-р Пискюлиев";

- до около 15 часа - високата зона на кв. "Аспарухово

