Два района във Варна без вода днес
29.12.2025 / 10:09 0
Булфото
Два района във Варна са без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.
- до около 17 часа - абонатите между ул. "Отец Паисий, бул. "Сливница", бул. "Съборни" и ул. "Д-р Пискюлиев";
- до около 15 часа - високата зона на кв. "Аспарухово
